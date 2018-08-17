Жилищный вопрос ростовских погорельцев полностью не решён

Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM До сих пор не все ростовчане, лишившиеся жилья во время августовского пожара в районе Театрального спуска, получили квартиры. Квадратными метрами обеспечены только около 80% пострадавших, сообщил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

По словам спикера донского парламента, финансовой помощью воспользовались более 90% ростовских погорельцев. 10% пострадавших либо отстаивают право на жильё в суде, либо подбирают для себя подходящие варианты для дальнейшего проживания.

Ищенко также отметил, что 36 человек, у которых есть право на государственную поддержку, с заявлениями не обращалисю.

Напомним, ранее городские власти заявляли, что решат жилищный вопрос всех погорельцев до 21 августа.

«На сегодняшний день мы приобрели жильё для 326 человек. Всего в списке 484 человека. И мы намерены завершить этот процесс к 21 августа. Мы пока не со всеми гражданами заключили договор, который даёт им право в течение 3 месяцев подбирать для себя новое жильё. Плюс есть небольшое количество людей, которые в судах по-прежнему обосновывают своё право на субсидии на покупку жилья с нашей стороны», — говорил ростовский сити-менеджер Виталий Кушнарёв.

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Вместе с тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, сгоревший 21 августа 2017 года квартал в районе Театрального спуска получил особый статус. Территория выделена в зону общественно-культурного назначения. Строительство жилых домов на месте сгоревших не предусмотрено. Ожидается, что на территории появятся объекты социальной инфраструктуры — детский сад на 330 мест и школа, а также кукольный театр.

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