Тюменский вуз представит «умные технологии» на нефтегазовом форуме

Тюмень, , 11:32 — REGNUM Тюменский индустриальный университет (ТИУ) представит собственные проекты и «умные технологии» на нефтегазовом форуме, который пройдет в Тюмени 19−20 сентября, сообщает пресс-служба вуза.

Сообщается, что в число основных проектов включены Высшая инженерная школа EG, созданная в рамках реализации Стратегии Тюменской области, стартап-проекты Smart City и «Технополис», реализуемые в рамках программы развития опорного университета, а также инновационные разработки подразделения вуза НИПИ «Нефтегазпроект».

Также руководство вуза примет участие в панельной сессии «Кадровая стратегия развития в условиях цифровизации отрасли». Участники встречи обсудят кадровые стратегии компаний, лидерство компаний в «цифровую» эпоху, дизайн менеджмента компании, подготовку кадров для «безлюдной» промышленности и другие вопросы. Партнёрами секции выступают ПАО «СИБУР», ТННЦ ПАО «НК «Роснефть».

Тюменский нефтегазовый форум — ежегодное деловое мероприятие международного уровня, которое собирает более 2000 экспертов, представителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеров компаний-лидеров. В 2018 году в нем примут участие делегаты из 16 государств.

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