Мэр Новосибирска назвал спекуляцией просьбу не строить коллектор на реке

Новосибирск, , 11:30 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не понимает тех, кто выступает против строительства коллектора в русле реки 1-я Ельцовка. Такое заявление градоначальник сделал сегодня, 17 августа, на еженедельной встрече с журналистами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее на сайте общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» была размещена петиция, адресованная мэру Новосибирска. Активисты «Гражданского патруля» попросили городские власти не строить коллектор в русле реки 1-й Ельцовка, потому как это, по их мнению, нарушит целостность водной системы и может привести к необратимым экологическим потерям. Они заявили, что работы по строительству коллектора должны быть приостановлены, а для решения проблемы подтопления — найден альтернативный вариант.

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«Не понимаю тех, кто пытается помешать этому решению. Мной объявлена угроза чрезвычайной ситуации. Мы не раз обращали внимание на состояние этой реки, она очень коварна. Это только кажется, что она маленькая — в половодье она приносит очень много проблем, и приходится тратить большие бюджетные средства», — цитирует «ВашГород.ру» Локтя. — Я встречался с жителями, никто не возражал: люди в здравом уме, которые там живут, понимают, о чём идёт речь. Я отношу это к разряду спекуляций».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил решение построить в русле реки 1-я Ельцовка, которая доставляет много хлопот в период осеннего и весеннего половодья, коллектор. Из-за того, что весной 2018 года река размыла берег, произошло обрушение грунтовой насыпи и дороги на ул. Галущака, пришлось объявлять даже чрезвычайную ситуацию объектового уровня.

Согласно проектной документации, строительство железобетонного коллектора протяжённостью 184,7 метра с двумя смотровыми камерами обойдётся в 140 млн рублей. Половину этой суммы предоставит инвестор-застройщик, который запланировал неподалёку строительство многоквартирного жилого дома. К 30 сентября будет обустроено временное русло реки, а с середины октября начнётся монтаж коллектора. Объект власти обещают сдать к марту 2019 года.

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