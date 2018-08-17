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«Длиннее экватора»: в России измерили заповедные туристические тропы

Общество

К 2024 году в РФ планируется открыть более 1,2 тыс. км «новых экологических троп»

«Длиннее экватора»: в России измерили заповедные туристические тропы
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Туристы в горах Алтая

Москва, 17 августа 2018, 11:24 — REGNUM  Общая протяжённость туристических маршрутов по заповедным территориям России на сегодняшний день превысила длину экватора, заявил директор «Росзаповедцентра» Минприроды РФ Андрей Миняев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Глава «Росзаповедцентра» уточнил, что «если сложить все действующие туристические маршруты по заповедным территориям России, то их протяженность перекроет длину экватора и составит около 40,5 тыс. км».

Также Андрей Миняев отметил, что к 2024 году в России планируется открыть более 1,2 тыс. км «новых экологических троп».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году 15 энтузиастов-экологов на Сахалине создали инициативную группу и решили объединить свои «дальневосточные» гектары для сохранения уникального уголка сахалинской природы. На объединенных гектарах решено было создать природный парк «Мыс Тихий».

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