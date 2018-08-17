Житель Якутии уверяет, что создал омолаживающий аппарат

Якутск, , 12:10 — REGNUM Житель Чурапчинского района Якутии Ньургун Филиппов изобрёл аппарат, который, по его словам, продлевает молодость. Эффект действия омолаживающей установки аналогичен тому, который производит молния: аппарат вырабатывает похожие электрические волны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Энергию, создаваемую аппаратом, можно использовать для восстановления экологии, ускорения роста растений, увеличения жизни животных, — рассказал ЯСИА изобретатель. — Я хотел бы, чтобы наши ученые использовали такой аппарат во благо и открыли информацию всему миру. Я открыт для общения с учеными, научными институтами и центрами».

Аппарат, который можно использовать и для омоложения человека, Ньургун Филиппов начал разрабатывать десять лет назад, увидев, какой эффект оказывает молния.

«В моём районе есть места, где наблюдалось свечение растений после грозы. Это связано с выделением энергии, которая позже распространяется по поверхности земли. Законы физики и химии и этот случай положили начало моему эксперименту», — отметил изобретатель.

Его аппарат сделан из деталей от старого лампового телевизора, умножителей напряжения, конденсаторов. Установка представляет собой генератор высокого напряжения с постоянным положительным зарядом, подключённый к ёмкости с водой и древесным углем. Для того чтобы стать моложе, необходимо опустить ноги в подключённый к аппарату таз с водой, продолжаться такая процедура должна 4−6 часов, а, возможно, и больше. Аппарат также можно использоваться для снятия усталости или регенерации клеток у людей со слепотой и глухотой.

Патентовать изобретение Ньургун Филиппов не хочет, чтобы оно оставалось доступным простым людям. Учёные пока не оценили разработку якутянина, зато фильм о необычной установке сняли журналисты из Германии.

«Такие народные средства имеют право на жизнь, поскольку не нарушают ничьи права. При этом принцип действия аппарата пока неясен, — оценил изобретение заместитель директора института физико-технических проблем Севера СО РАН Валерий Лепов. — Возможно, комплексное магнитное и электрическое СВЧ-воздействие вызывает обширные локальные стресс-изменения клеток, и организм начинает усиленно вырабатывать необходимые для восстановления вещества, в том числе гормоны и стволовые клетки. Но это истощает резервы организма, поэтому здесь нужна осторожность. Другое дело, что вряд ли кто захочет полдня сидеть в таком приборе, отказавшись от привычной жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, житель Якутии Анатолий Чомчоев работает над созданием уникального ядерного генератора нового поколения, который совершенно не взрывоопасен из-за другого принципа работы. Механизм действия разработанного Анатолием Чомчоевым атомного генератора принципиально отличается от тех, которые используются сейчас, тем, что охлаждение происходит не за счёт воды, а с использованием воздуха и конструктивно-технических решений. Благодаря этому атомный генератор не является взрывоопасным. По словам изобретателя, один такой атомный генератор нового поколения может обеспечивать теплом и электричеством населённый пункт с 500 жителями бесперебойно в течение 50 лет.

Проектом активно интересуются иностранцы, но в правительстве Якутии и РФ изобретателя игнорируют. Зато на Анатолия Чомчоева вышли представители Росатома, но он отказался заключить с ними договор, так как хочет использовать свой атомный генератор только в потребительских целях.