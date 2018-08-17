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Президент Афганистана поздравил военных с победой в городе Газни

Общество

Кабул готов на все, чтобы защитить город

Кабул, 17 августа 2018, 11:16 — REGNUM  Президент Афганистана Ашраф Гани поздравил 17 августа силы безопасности страны с их победой над боевиками радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Газни, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением президент страны выступил во время встречи с официальными лицами и семьями погибших жителей города, пятидневная осада которого была снята лишь 15 августа, после того как официальные лица страны заявили о восстановлении контроля над городом.

«Я здесь, чтобы помочь всем, кто пережил утрату, я намерен восстановить этот город и сделать все, чтобы защитить Газни», — подчеркнул афганский лидер.

«Наши солдаты сражались храбро, и мы по-прежнему привержены делу миру», — подчеркнул он.

Напомним, нападение на город Газни, столицу одноименной провинции, за которым стояли боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), началось 10 августа. По последним данным, в результате нападения на город погибли 145 афганских солдат, а также 60 мирных жителей.

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