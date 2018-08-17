Песни Бузовой и Киркорова «пагубно влияют на психику» школьников

Великий Новгород, , 11:14 — REGNUM Дети и подростки в России нуждаются в защите от «разрушающего информационного воздействия». Такое заявление сделали в управлении Роспотребнадзора по Новгородской области, комментируя запрет для прослушивания целого ряда российских и иностранных исполнителей на дискотеках в летнем лагере «Олимпиец».

В ведомстве отметили необходимость таких ограничений, заявив, что школьников необходимо ограждать от информации, которая может «пагубно повлиять на их психику». Это объясняется требованием ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью развитию».

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После убийства студентки в сети требуют запретить песню группы «Мы»

Напомним, памятка для диджеев с чёрным списком исполнителей, которых запрещено слушать на дискотеках, была распространена в детском лагере «Олимпиец» в Новгородской области. В перечень вошли такие певцы, как Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Монеточка, Тимати, а также ряд рэп-исполнителей. Кроме того, приводился целый ряд слов, упоминание которых в песнях автоматически переводит их в разряд запрещённых к прослушиванию на школьных дискотеках.

Как пояснила начальник детского лагеря Лариса Судиловская, произведения, которые запретили включать на дискотеках, содержат нецензурную лексику, сексуальный подтекст, а также сюжеты, связанные с алкоголем или наркотическими веществами. При этом, по её словам, запрет никак не ограничивает прослушивание детьми и подростками этих композиций в личное время.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года с требованием запретить песню группы «Мы» выступили пользователи интернета. В обращении, опубликованном на популярной платформе для гражданских инициатив, авторы петиции отметили, что музыкальная композиция могла стать «одним из поводов для убийства» студентом МГТУ имени Баумана Артёмом И. своей 19-летней соседки. Якобы молодой человек перед расправой над девушкой слушал именно эту композицию.

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