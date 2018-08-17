18 архангельских школ попали в черный список Рособрнадзора

Архангельск, , 10:57 — REGNUM 18 общеобразовательных школ Архангельской области оказались в списке школ, в которых объективность проведения Всероссийских проверочных работ поставлена под сомнение.

В опубликованном на сайте ведомства списке фигурируют школы Устьянского, Шенкурского, Вилегодского, Вельского, Пинежского, Няндомского, Каргопольского, Коношского, Виноградовского, Ленского районов, а также школы Котласа, Северодвинска и Архангельска.

Как сообщили ИА REGNUM в Рособрнадзоре, при анализе были отмечены образовательные организации, в которых результат выполнения ВПР оказался заметно выше среднего результата по региону. При этом школа не является лицеем или гимназией с углубленным изучением данных предметов, и полученные результаты не подтверждаются высокими баллами ЕГЭ у выпускников. Также анализировались средние проценты выполнения каждого задания учащимися: если в школе простые задания делают хуже, чем в среднем по региону, а сложные лучше, то это может свидетельствовать, что школьникам помогали справиться с более сложными заданиями.

«К этим школам будет пристальное внимание, и мы надеемся, что таких школ станет меньше в следующем году», — заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Добавим, что около трех тысяч школ вошли в перечень образовательных организаций, в которых по результатам статистического анализа выполнения Всероссийских проверочных работ (ВПР) 2018 года были выявлены признаки необъективности полученных результатов. Комплексный анализ собранных данных ВПР проводится Рособрнадзором второй год подряд. В прошлом году анализ выявил свыше 3 тысяч школ с необъективными результатами. Почти 850 образовательных организаций показывают необъективные результаты ВПР на протяжении двух лет — в 2017 и в 2018 годах.

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