В Индонезии военным разрешили расстреливать поджигателей леса

Джакарта, , 10:53 — REGNUM На острове Суматра в Индонезии военным разрешили без суда и следствия расстреливать пойманных с поличным поджигателей лесов. Об этом сообщает агентство Antara.

Указанными полномочиями наделены военнослужащие провинции Риау в связи с тем, что лесные пожары в данном регионе распространяются особенно быстро, подчеркнул представитель воинского подразделения по защите леса от пожаров Сонни Априанто. Также он отметил, что почти все пожары в провинции Риау — «дело рук безответственных людей».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля метеорологическое агентство по борьбе со стихийными бедствиями провинции Каранганьяр заявило, что лесной пожар, который произошел на горе Лоу в Индонезии, потушен, а все скалолазы, принявшие участие в восхождении по маршруту Candi Ceto были эвакуированы.

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