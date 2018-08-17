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В профсоюзе СХК задумались о подготовке кадрового резерва

Общество

На предприятии отметили, что у профсоюзных лидеров практически нет смены

Северск, Томская область, 17 августа 2018, 10:52 — REGNUM  Профсоюзные лидеры защитили предложения в сфере подготовки кадрового резерва во время семинара молодежного профсоюзного актива Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП). В этой работе приняли участие представители Сибирского химического комбината, сообщает 17 августа пресс-служба предприятия.

«Тенденции последнего времени таковы, что у профсоюзных лидеров практически нет подготовленных приемников из числа молодёжи. Эта проблема актуальна и для профсоюзной организации комбината», — сообщил председатель комиссии по работе с молодежью Объединенного комитета профсоюза № 124, работник завода разделения изотопов Егор Клевцов.

На семинаре представители отраслевых профсоюзов обсудили проблемы формирования молодежного профсоюзного кадрового резерва и актуальные вопросы социального характера. Они коснулись различных программ поддержки, в том числе касающиеся приобретения жилья, отношения к предложенному правительством повышению пенсионного возраста, возможностью дополнительного обучения.

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