В Ярославской области прокуратура запретила соревнования по плаванию

Ярославль, , 10:47 — REGNUM Прокуратура Брейтовского района Ярославской области запретила проведение соревнований по плаванью на открытой воде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Администрация Брейтовского района собиралась провести I этап Кубка Ярославской области по плаванию на открытой воде с участием несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в акватории реки Сить. Этот турнир стал был частью мероприятий дня районного праздника.

«При этом в нарушение требований закона организаторы соревнований не разработали план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности детей во время соревнований», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Согласно закону, о таких мероприятиях надо предупреждать полицию за месяц до их начала и предоставлять детальный план обеспечения безопасности. Власти попытались согласовать этот план, как сказали корреспонденту ИА REGNUM в администрации района, за 7−10 дней до начала соревнований.

«Мы должны были все соответствующие структуры известить за 30 дней до начала проведения мероприятия. У нас этого времени не было, потому что этот Кубок возник немножечко спонтанно. Мы пытались все это сделать, но не успели. В следующем году все сделаем заранее и, наверное, проведем. В этому году торопиться не стали», — сказала корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы Брейтовского района Елена Мынова.

Прокурор района внес представление об устранении нарушений в департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области. Соревнование по плаванию на открытой воде с участием детей было признано небезопасным и отменено.