Мошенники обманывали калужан более 800 раз за 2018 год

Калуга, , 10:39 — REGNUM На территории Калужской области за семь месяцев 2018 года было совершено 839 мошенничеств, заявил врио начальника отдела областного УМВД РФ Вадим Кедров, сообщает 17 августа корреспондент ИА REGNUM.

По данным ведомства, 67% мошенничеств были совершены дистанционно с использованием мобильной связи и сети интернет. Представитель УМВД подчеркнул, что чаще всего мошенники обманывают граждан во время приобретения товаров в интернете, а также при иных действиях с банковской картой — в том числе с помощью ложных сообщений о её блокировании или об отмене списания средств.

В регионе также имеют место факты обмана престарелых граждан под видом работников «собеса», «горгаза» под предлогом обмена денег, установки газового оборудования, продажи различных товаров и прочими предлогами. С начала 2018 года был зарегистрирован 21 подобный случай.

Отмечается, что чаще всего потерпевшими являются женщины в возрасте от 65 до 80 лет и одинокие мужчины от 60 до 75 лет.

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