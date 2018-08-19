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Пионеры российской авиации

Общество

19 августа – День воздушного флота России

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Пионеры российской авиации
Советский плакат. Наша Родина — Родина Авиации! 1952

Москва, 19 августа 2018, 00:01 — REGNUM  Сегодня, 19 августа, отмечается День воздушного флота России. Профессиональный праздник пилотов, авиаторов и работников авиационной инфраструктуры отмечают с 1933 года.

Первый дипломированный лётчик

Первым дипломированным летчиком в истории российской авиации стал Михаил Ефимов. Его путь в лётное дело начался за пределами России. Ефимов учился во Франции у признанного пионера авиастроения Анри Фармана. Первый полёт новоиспеченный лётчик совершил в 1909 году и вскоре стал обучать лётному искусству учеников севастопольской авиашколы. Ефимов внёс еще один вклад в авиацию — именно он изобрел устройство, позволяющее запускать двигатель самолета непосредственно пилоту, не прибегая к посторонней помощи.

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М. Н. Ефимов на «Фармане». Авиационные состязания в Ницце. 1910
М. Н. Ефимов на «Фармане». Авиационные состязания в Ницце. 1910

Отец высшего пилотажа и тарана

Офицер артиллерии Пётр Нестеров увлекся авиацией в 1910 году, и уже спустя два года совершил свой первый самостоятельный полёт. Спустя некоторое время он теоретически доказал возможность выполнения глубоких виражей, а затем практически осуществил это. В 1913 году Нестеров сделал замкнутую петлю в вертикальной плоскости, с которой началась эпоха высшего пилотажа. Спустя еще год лётчик совершил свой последний полёт. Он пытался ударить шасси своего самолёта по крылу вражеского «Альбтароса», но просчитался — его легкий «Моран» протаранил противника. Так Нестеров вошёл в историю как первый лётчик, совершивший таран.

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Почтовая марка СССР из серии «Деятели отечественной авиации», посвящённая Нестерову. 1963
Почтовая марка СССР из серии «Деятели отечественной авиации», посвящённая Нестерову. 1963

Пилот, покоривший Северный Полюс

Валерий Чкалов начал свой авиационный путь как военный лётчик-истребитель в Ленинградской авиаэскадрилье имени Нестерова. Однако военная карьера не сложилась — за рискованные трюки в воздухе Чкалова неоднократно отстраняли от практики. Вскоре он перешел на новую работу — летчика-испытателя Московского авиационного завода. Здесь он разработал новые фигуры высшего пилотажа — восходящий штопор и замедленную бочку. В 1936 году Чкалов вместе с Георгием Байдуковым и Александром Беляковым совершили перелёт из Москвы в Петропавловск-Камчатский, за что были награждены званиями Героев Советского Союза. Спустя год тот же экипаж в тяжелых условиях пролетел через Арктику до Ванкувера.

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Сталин, Ворошилов, Каганович, Чкалов и Беляков. Встреча после перелёта на Дальний Восток. Щёлковский аэродром. 10.08.1936
Сталин, Ворошилов, Каганович, Чкалов и Беляков. Встреча после перелёта на Дальний Восток. Щёлковский аэродром. 10.08.1936

У Дня воздушного флота России есть два отца-основателя: Николай II и Иосиф Сталин. Последний русский царь в 1912 году велел сформировать воздухоплавательную часть при Главном управлении Генштаба. Спустя два десятка лет Сталин установил традицию 18 августа праздновать День воздушного флота СССР. В 1980 году Президиум Верховного Совета СССР постановил отмечать праздник в третье воскресенье августа. Эту традицию продолжили и в постсоветской России.

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