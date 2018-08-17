Работникам водоканала в Ингушетии директор полгода не платил зарплату

Магас, , 10:28 — REGNUM В Ингушетии возбуждено уголовное дело в отношении директора ГУП «ИнгушрегионВодоканал». Работники предприятия работали, не получая заработную плату с 1 января 2018 года. В результате сумма долга по зарплате перед 332 работниками превысила 20,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Как было установлено в результате проверки, исполняющий обязанности директора имел реальную возможность оплачивать труд сотрудников, однако умышлено, из личной заинтересованности, не делал этого. По факту невыплаты денежного вознаграждения работникам водоканала за их труд было возбуждено уголовное дело, ход которого взят под контроль прокуратурой республики.

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Отметим, что в конце 2017 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил полностью ликвидировал долги по зарплате работникам ЖКХ, водоканала и автотранспортного предприятия. Он также пообещал жестко реагировать на случаи задержки заработной платы простых работников, отметив, что у него по этому вопросу налажено тесное взаимодействие с прокуратурой республики. Тем не менее уже на 1 февраля 2018 года задолженность по зарплате в Ингушетии составила, по данным Росстата, 14,4 млн рублей.