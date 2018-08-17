Актёр из «Убойной силы» попал в реанимацию

Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM Заслуженный артист России Евгений Леонов-Гладышев попал в больницу. Помощь медиков актёру сериалов «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» потребовалась рано утром 16 августа.

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Леонова-Гладышева в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию. В настоящее время он находится в отделении нейрохирургии Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга, сообщает «Пятый канал». По предварительным данным, у актёра произошло кровоизлияние в мозг. Известно, что в ближайшее время врачи планируют провести актеру полное обследование.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в больницу попал и певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон. При этом информацию о причинах его госпитализации поступала разная. Некоторые СМИ сообщили, что политик, у которого 13 лет назад диагностировали рак, находился в крайне тяжёлом, критическом состоянии. Однако в нижней палате парламента заявили, что эта информации не соответствует действительности. Кобзон нездоров, но «ничего из ряда вон выходящего не происходит».

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