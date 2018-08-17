Пятница, 17 Августа 2018 года
10:14:40 МСК

В Новгородской области 14 детей-подкидышей получают социальные пенсии

Общество

Это новый вид пенсии, выплачиваемой с 2018 года

В Новгородской области 14 детей-подкидышей получают социальные пенсии
Джон Эверетт Милле. Наводнение. 1870

Великий Новгород, 17 августа 2018, 09:59 — REGNUM  В Новгородской области проживает 14 детей-подкидышей, всем им выплачивают социальные пенсии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Это — новый вид пенсии, введённый в России с 2018 года. Её получают дети, оба родителя которых неизвестны.

«До 2018 года дети, родители которых неизвестны, в отличие от детей-сирот, не могли получать пенсию по случаю потери кормильца, поскольку юридически никогда не имели ни одного из родителей», — пояснили в региональном управлении Пенсионного фонда.

Напомним, с 1 апреля 2018 года размер такой пенсии составляет 10 360 рублей в месяц. Она выплачивается до достижения ребенком 18 лет, а в случае очного обучения — до его завершения, но не дольше чем до 23 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Дети-подкидыши будут получать пенсию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблема сиротства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить