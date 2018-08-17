Пятница, 17 Августа 2018 года
10:12:55 МСК

Тюбиков с едой на МКС давно нет, сообщил космонавт на встрече с молодежью

Общество

Обитатели станции питаются консервированной продукцией

Тюбиков с едой на МКС давно нет, сообщил космонавт на встрече с молодежью
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Космический завтрак

Калининград, 17 августа 2018, 09:56 — REGNUM  Космонавты уже давно не питаются едой из тюбиков, находясь на Международной космической станции (МКС), заявил герой России, летчик-космонавт Сергей Ревин на встрече с молодежью в рамках форума «БалтАртек» в Калининградской области. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

"Тюбиков давно уже нет, осталось только 2 вида: кетчуп и повидло. Есть много консервированной продукции. Плюс сублимированная еда», — сказал космонавт.

Отмечается, что встреча проходила в рамках образовательной программы. Главной целью форума является выработка основ для создания Молодежной сети соотечественников и консолидация усилий представителей молодежи, направленных на продвижение идей русского мира за рубежом.

Читайте также: Роскосмос откажется от экспериментов с сомнительной научной ценностью

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить