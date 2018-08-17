Тюбиков с едой на МКС давно нет, сообщил космонавт на встрече с молодежью

Калининград, , 09:56 — REGNUM Космонавты уже давно не питаются едой из тюбиков, находясь на Международной космической станции (МКС), заявил герой России, летчик-космонавт Сергей Ревин на встрече с молодежью в рамках форума «БалтАртек» в Калининградской области. Об этом 17 августа сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

"Тюбиков давно уже нет, осталось только 2 вида: кетчуп и повидло. Есть много консервированной продукции. Плюс сублимированная еда», — сказал космонавт.

Отмечается, что встреча проходила в рамках образовательной программы. Главной целью форума является выработка основ для создания Молодежной сети соотечественников и консолидация усилий представителей молодежи, направленных на продвижение идей русского мира за рубежом.

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