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МЧС России подвело итоги акции «Безопасный Байкал»

Общество

С отдыхающими и рыбаками проведено более 2 тыс. бесед и 139 занятий по мерам предосторожности и правилам безопасного поведения

МЧС России подвело итоги акции «Безопасный Байкал»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Байкал

Барнаул, 17 августа 2018, 09:52 — REGNUM  В ходе акции «Безопасный Байкал» сотрудники МЧС провели комплекс профилактических занятий с отдыхающими, туристами и рыбаками на озере Байкал. Об этом сообщает 17 августа пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

«В течение пяти дней профилактической работой было охвачено 49 мест массового отдыха людей, 17 детских оздоровительных лагерей и 120 туристических баз. Проведено патрулирование 10 туристических маршрутов», — говорится в сообщении пресс-службы.

В МЧС добавили, что с отдыхающими и рыбаками проведено более 2 тыс. бесед и 139 занятий по мерам предосторожности и правилам безопасного поведения.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках проведения акции «Безопасный Байкал» сотрудниками МЧС было собрано 69,4 кубометра мусора. Также принимали участие в акции водолазы Байкальского и Сибирского поисково-спасательных отрядов МЧС — они убирали хлам со дна озера.

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Байкал – великий и уязвимый
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