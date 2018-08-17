Калужской Жиздре присвоено почётное звание «Город воинской доблести»

Жиздра, Калужская область, , 09:48 — REGNUM В Калужской области в городе Жиздра состоялись торжества в честь 75-й годовщины со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Собравшиеся возложили цветы к Вечному Огню. У мемориального комплекса «Огонь Славы» прошёл торжественный митинг. В рамках мероприятия состоялось ещё одно знаменательное для города событие — первый заместитель губернатора области Дмитрий Денисов вручил главе администрации Геннадию Буденкову грамоту о присвоении Жиздре почётного звания «Город воинской доблести».

Праздник открылся шествием с участием военной техники клуба военно-исторической реконструкции «Калужский гарнизон». Как сообщили 17 августа корреспонденту ИА REGNUM в клубе, город Жиздра был полностью уничтожен немецко-фашистскими войсками и был заново восстановлен в послевоенные годы.

В реконструкции было задействовано 15 единиц техники периода Великой Отечественной войны, в том числе легендарный танк Т-34, авиация, пиротехника, а также около 250 участников военно-исторических клубов из России и Белоруссии. Участники воссоздали эпизод уничтожения фашистами деревни — пригорода Жиздры. Также в реконструкции приняли участие волонтёры из числа местных жителей. Они выступили в роли мирного населения Жиздры военной поры.

Напомним, в Калужском регионе проходит крупнейший военно-исторический фестиваль «Освобождение Жиздры. 1943 год». Реконструкция с одноимённым названием стала победителем конкурса Фонда президентских грантов в 2018 году. Мероприятие направлено на сохранение памяти о тяжёлой военной судьбе Жиздры, его жителей и его героическом освобождении войсками Красной армии.