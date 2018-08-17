Иностранные студенты оценили обстановку в Томске как благоприятную

Томск, , 09:30 — REGNUM Иностранные студенты оценили обстановку в Томске в целом как благоприятную, многие из них характеризуют свое пребывание в сибирском городе словами «как дома», сообщает 17 августа пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ) со ссылкой на проведенное учеными исследование.

В глубинных интервью приняли участие студенты трех томских вузов — бакалавры II-JV курсов из Алжира, Бразилии, Вьетнама, Индонезии, Китая, Конго, Мали, Монголии, Палестины, Польши, Таджикистана, Узбекистана.

Выяснилось, что китайские и вьетнамские студенты в целом удовлетворены отношением принимающей стороны, темнокожие студенты из Африки — испытывают чувство дискомфорта из-за слишком бурной реакции горожан на внешние расовые отличия, а больше всего претензий к принимающему сообществу из-за нетолерантного отношения возникло у студентов из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

«Наша ключевая цель — выработка комплексной оценки состояния межэтнических отношений в регионе с рекомендациями и реалистичными сценариями», — объяснила актуальность исследования заведующая кафедрой рекламы и связей с общественностью ТГПУ Татьяна Булатова.

Отмечается, что по итогам проведенной работы будет дана актуальная оценка межнациональным и межэтническим отношениям в Томской области, выявлен уровень толерантности-интолерантности населения по отношению к образовательным и трудовым мигрантам и представителям других этносов.

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