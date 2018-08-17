Ватикан выразил свою поддержку 1000 жертв педофилии

Ватикан, , 09:34 — REGNUM Ватикан в четверг, 16 августа, выразил «стыд» и «боль» в связи с делом о 300 священниках, подозреваемых в педофилии в Пенсильвании, на северо-востоке США, сообщает 17 августа агентство France-Presse.

«Пострадавшие должны знать, что папа Римский на их стороне. Церковь хочет искоренить этот трагический ужас, который разрушает жизнь невинных детей», — говорится в заявлении Ватикана.

Два слова могут выразить то, как мы относимся к этим ужасным преступлениям: стыд и боль», — подчеркнули в Ватикане.

Святой престол заявил, что со всей серьезностью отнесся к опубликованному отчету. «Нарушения, описанные в докладе, преступны и морально ошибочны. Это ниже достоинства и веры», — отметили в Ватикане.

Однако в заявлении Ватикана отмечается, что большинство упомянутых случаев относится к началу 2000-х годов, когда серия скандалов подтолкнула американскую церковь к проведению «радикальных реформ».

Святой престол «поощряет постоянные реформы и бдительность на всех уровнях Церкви для обеспечения защиты несовершеннолетних». Ватикан также подчеркивает необходимость соблюдения церковью гражданского законодательства, включая обязательство сообщать о случаях злоупотребления своим положением».

Напомним, прокуратура Пенсильвании выявила более 300 священников, подозреваемых в сексуальном насилии над детьми. Более 1000 детей стали жертвами. Некоторым из них было меньше 10 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 300 священников обвинили в педофилии в США