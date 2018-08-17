Без смягчения: вице-мэр Оренбурга оставлен под стражей

Оренбург, , 09:16 — REGNUM Вице-мэр Оренбурга Геннадий Борисов останется под стражей до 14 октября. Апелляция на постановление Ленинского районного суда города об избрании меры пресечения оставлена без удовлетворения, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Оренбургского областного суда Юлия Панина.

Рассмотрение апелляционной жалобы длилось примерно час. Адвокат Геннадия Борисова настаивал на изменении меры пресечения для своего подзащитного и просил перевести Борисова под домашний арест. Среди причин для такого требования указывалось и состояние здоровья вице-мэра.

Следствие оставалась непреклонным — чиновник должен остаться в СИЗО во избежание давления на свидетелей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Геннадий Борисов задержан 8 августа. По данным СУ СКР по региону, он пойман с поличным при получении взятки в 2 млн рублей, которая предполагала общее покровительство одной из фирм в сфере строительства. 10 августа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Добавим, что в рамках уголовного дела о вымогательстве крупной взятки по предварительному сговору в составе группы лиц выявлен еще эпизод — о взятке в 600 тыс. рублей весной 2018 года. По версии силовиков, из этой суммы 400 тыс. причиталось мэру Евгению Арапову. 16 августа он также отправлен в СИЗО, но намерен обжаловать постановление об избрании меры пресечения и надеется на домашний арест.

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