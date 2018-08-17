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Атмосферное давление в Москве 17 августа превысит норму

Общество

Относительная влажность составит порядка 40%, ветер ожидается северо-восточный со скоростью 2-7 м/с

Атмосферное давление в Москве 17 августа превысит норму
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Москва

Москва, 17 августа 2018, 08:45 — REGNUM  В пятницу, 17 августа, жителей Москвы и Московской области ожидает тёплая погода, столбики термометров в столичном регионе поднимутся до +25…+26 °C. Об этом сообщает 17 августа центр погоды «Фобос».

По сообщению метеослужбы, на фоне жары москвичей ждёт и повышение атмосферного давления до уровня в 753 мм ртутного столба, что превышает нормальные значения для этого показателя. Относительная влажность составит порядка 40%, ветер ожидается северо-восточный со скоростью 2−7 м/с.

Напомним, ранее, 16 августа, синоптики сообщили, что 15 августа в столице России местами было зафиксировано выпадение до 27% месячной нормы осадков.

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