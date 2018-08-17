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В Херсоне провели преобразование больниц в коммунальные предприятия

Общество

Глава города заявил, что без этого Херсон потерял был до $3,61 млн

В Херсоне провели преобразование больниц в коммунальные предприятия
«Аллегория доктора в виде дьявола» изображает доктора, требующего плату за работу. Гравюра

Херсон, Украина, 17 августа 2018, 08:45 — REGNUM  Коммунальные больницы Херсона преобразовали в коммунальные некоммерческие предприятия, сообщает 17 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, решение было принято Херсонским городским советом. В поддержку решения проголосовали 30 депутатов, еще один воздержался. По словам мэра Херсона Владимира Николаенко, преобразование поможет больницам больше зарабатывать. Он также отметил, что без данного преобразования система здравоохранения Херсона потеряла бы с начала 2019 года от 87 до 100 млн гривен (от $3,14 до 3,61 млн).

Напомним, ранее глава Харьковской обладминистрации Юлия Светличная заявила, что в Харькове построят областной онкологический центр. Поддержку строительству окажут Япония и Израиль. Отмечается, что старый онкологический центр не ремонтировался 80 лет и находится в критическом состоянии.

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