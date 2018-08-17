В ряде регионов России купить полис е-ОСАГО по-прежнему невозможно

Москва, , 08:40 — REGNUM В России проблем с приобретением полисов страхования автогражданской ответственности немного поубавилось, однако до полного их решения ещё далеко. Об этом свидетельствую данные мониторинга ОНФ. Так, активисты проверили более половины регионов страны и опросили более 2,3 тыс. автовладельцев, оформивших полис ОСАГО в 2018 году.

Читайте также: В Госдуме обсудят новшества ОСАГО 13 сентября

Автомобилистам разрешают не возить с собой полис ОСАГО

Оказалось, что после введения обязательной продажи полисов через интернет ситуация улучшилась, но незначительно. Причём основная масса проблем у владельцев автомобилей возникает как раз с заключением договора е-ОСАГО — 60% случаев. А в ряде регионов автолюбители и вовсе не смогли приобрести полис через интернет. Такие факты были отмечены в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Адыгее и Бурятии. Добавим, что именно эти регионы по итогам 2017 года оказались в списке самых убыточных по ОСАГО. Возглавили ТОП антилидеров Карачаево-Черкесия, Дагестан, Северная Осетия.

Проблемы, которые возникают у автолюбителей, пытающихся приобрести полис через инетрнет-магазин, в основном технические: сайт нередко зависает, возникают сложности при регистрации, а также с получением кодов подтверждения, переход с сайта страховой компании на интернет-ресурс Российского союза автостраховщиков, случайный выбор предлагаемой страховой компании. При этом есть регионы, где ситуация с оформлением ОСАГО из ряда вон выходящая. Так, автовладельцы из Кабардино-Балкарии из-за невозможности оформить полис у себя в республике ездят в соседние регионы.

Ранее в сюжете: Минфин готовит радикальную реформу ОСАГО — СМИ

ЦБ фиксирует рост e-ОСАГО

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ, среди других многочисленных нарушений прав потребителей финансовых услуг при оформлении договоров ОСАГО, которые общественники выявляли в ходе предыдущего мониторинга, наиболее распространённые — навязывание допуслуг, непредоставление информации о КБМ, отказы в продаже полисов под предлогом отсутствия бланков и другие проблемы. Кризис двухлетней давности, когда страховщики отказывались продавать полисы под всевозможными предлогами, искусственно создавали многодневные очереди, ликвидировали точки продаж в некоторых регионах, преодолеть удалось. Однако проблемы с ОСАГО по-прежнему остаются.