Когда мы все станем разжигателями и экстремистами?

Платон Беседин, , 08:35 — REGNUM

История с пенсионеркой из Тольятти, которой вменяют нарушение пяти статей Уголовного кодекса, — ещё один повод говорить о том, что не так с 282-й статьёй. Той, что о разжигании розни. Вот и пенсионерка Любовь Кузаева угодила под раздачу. Разбираться тут должно следствие. Так говорят. Вот только как разбирается у нас следствие?

Ведь 282-я статья, в принципе, как минимум вариативна и спорна. Не зря об её отмене говорят давно и настойчиво. Потому что зачастую 282-ю статью используют не по делу, а для борьбы с инакомыслием. И часто под раздачу попадают те, кто, собственно, и не виноват даже. В последнее время случаи эти участились. Судят и за посты, и за репосты, и за лайки. Шерстят интернет, вменяют нарушение и наказывают.

Подчас выходит это трагикомично; с перевесом в трагизм. На Алтае, к примеру, разбираются с девушкой, опубликовавшей фото крестного хода. А в Ставрополье студент получил трое суток ареста за репост свастики, выставленной в музее. Таких случаев немало. И повторяю: участились они в последнее время.

Да, бороться с экстремизмом и разжиганием, безусловно, надо. В сети, действительно, стало слишком много жутких и агрессивных вещей. Люди сбиваются в сообщества, где возрождают нацизм. Группы поклонников Гитлера просто меняют названия и продолжают функционировать. Подобное пресекать нужно, да. Однако такая борьба не должна превращаться в «охоту на ведьм». Каждый случай должен рассматриваться индивидуально, а поиск реально виноватых не должен превращаться в стрельбу по толпе.

Но мы видим, что невинных жертв — или наказанных незаслуженно строго — хватает. Что это — случайность? Или глупость? Или намеренное запугивание людей? На самом деле, всё вместе. Ретивость карателей не знает границ. Но в то же время народу показывают, чтобы он не слишком бунтовал против вдалбливаемых устоев. Ведь впереди — и повышение тарифов ЖКХ, и пенсионная реформа. Вряд ли народ примет всё это с благодарностью — возмущения будут, и молот инакомыслия должен работать по отрепетированным лекалам.

Меж тем в своей нынешней формулировке 282-я статья ставит по угрозу свободу сотен тысяч людей, которые могут угодить под молот из-за своей глупости, наивности или просто попасть в немилость. 282-я статья — идеальный способ запугать тех, кто решил выйти из общего строя.

Опять же буквально на днях суд отменил решение о признании картины Васи Ложкина «Великая прекрасная Россия» экстремистской. Понадобилось более двух с половиной лет, чтобы осознать это. На картине, напомню, Россия обозначена надписью «Великая прекрасная Россия», а вот её соседи сопровождаются уничижительными характеристиками. Так это экстремизм? Или сатира на реально существующие стереотипы в массовом сознании россиян? Если первое, то мы должны разобраться со многими произведениями искусства. Страшно даже представить, что в таком случае нужно сделать с текстами Салтыкова-Щедрина или Зощенко.

Как вообще быть с теми, кто позволяет себе критику? Ведь в конечном счёте всё идёт к тому, что будет подавлено любое инакомыслие. Не только в критические моменты истории, но и в принципе. 282-я статья — одна из составляющих «Молота инакомыслия», рукописи, по которой рано или поздно нас захотят заставить жить. Несвободное глупое общество — по Хомски, это одно из условий поддержания власти.

И если всё делается лишь для этого, то совершается большая ошибка. Потому что подобные сценарии в нашей стране мы уже проходили. К чему это привело? К тому, что условные рабы восставали против господ и пытались разорвать их, в итоге, впрочем, попав в иное рабство. Однако единственное, к чему стоило бы стремиться, — это к созданию общества братства и справедливости. Иные модели тлетворны и бесперспективны.

Если же запущенный молот инакомыслия, долбящий по невинным людям, — это перегибы на местах, глупость, то необходимо принимать кардинальные решения на самых верхах. Людям-то от этой глупости не легче — им жутко. Вспомните девушку Евгению Чудновец: она репостнула ролик с издевательством над ребёнком — репостнула, возмутившись. За это её протащили через все полицейские круги ада, ухитрившись запихнуть в карцер. Так мы живём в цивилизованной стране или в средневековом застенке?

Перегибы на местах, о которых я сказал, тут первостепенны. Кто-то решил улучшить отчётность, кто-то — свести счёты, и люди отправляются за решётку. Часто невиновные люди.

Повторяю: речь не идёт о том, чтобы не наказывать за экстремизм. Речь идёт о том, чтобы точнее и подробнее определить права и обязанности, расписать границы дозволенного. Это как минимум, а как максимум — реформировать статью. Важно также идентифицировать так называемую экспертную группу, отвечающую за вынесение окончательного вердикта. Кто эти эксперты? Достойны ли они, компетентны ли? Ведь речь идёт — буквально — о судьбе человека, который может пострадать ни за что.

Крепкое общество — это не инквизиторское общество. Тут мало запрещать — тут важно давать альтернативу и при этом основываться на таком понятии, как «здравый смысл». Однако понимаем ли мы, что есть здравый смысл? Понимают ли это в первую очередь так называемые эксперты?

На мой взгляд, здравый смысл не может быть оторван от справедливости и милосердия, от целей человека, совершающего то или иное действие. И вместе с тем здравый смысл невозможен вне интеллектуального общества. Но запреты и преследования, входящие в молот инакомыслия, отнюдь не способствуют росту интеллекта каждого человека и общества в целом. Чертится замкнутый круг, создаётся «вилка», на которую насаживаются сначала жертвы, а после и преследователи. А уж «вилками» этими мы и так искололись достаточно. Тем страннее, что костры новой инквизиции разгораются всё ярче.

Страннее, но вместе с тем логичнее. Потому что, похоже, в России строится не общество, в котором комфортно существовать всем нам, но общество, в котором комфортно существовать лишь определённой группе лиц, уверенной, что молотом инакомыслия в катакомбы и тюрьмы можно загнать любого, кто несёт потенциальную угрозу. Логика понятная, но ошибочная — в том числе и для самих «инквизиторов». История это доказала.

* * *

ИА REGNUM: Тем временем протоирей Дмитрий Смирнов заявил публично: «Выходить замуж за неверующего человека — все равно что выходить замуж за животное в цирке».