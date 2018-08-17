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В Москве 17 августа ожидается жара и переменная облачность

Общество

Прогноз

В Москве 17 августа ожидается жара и переменная облачность
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лето

Москва, 17 августа 2018, 08:34 — REGNUM  Воздух в Москве прогреется 17 августа до +25 °C, в Московской области будет немного теплее — до +26 °C. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

По сведениям синоптиков, в столице России 17 августа ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, ветер ожидается северо-восточный со скоростью 2−7 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа метеослужба сообщила, что за сутки 15 августа в Москве местами выпало 27% месячной нормы осадков. Дожди такой интенсивности в городе наблюдались всего три раза за лето, подчеркнули эксперты.

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