Тайфун «Румбия» накрыл Шанхай, продолжая двигаться на северо-запад Китая

Шанхай, Китай, , 08:15 — REGNUM Тайфун «Румбия» обрушился на Шанхай около 04:05 по местному времени 17 августа, сперва накрыв новый район Пудун, сообщает агентство Синьхуа.

Скорость ветра в эпицентре тайфуна, который принес проливные дожди, достигает 82,8 км/ч или 23 м/c. Ожидается, что постепенно «Румбия» направится в сторону северо-запада Китая со скоростью 30 км/ч, сообщили в Государственном метеоцентре Китая.

Отметим, что «Румбия» стал уже 18-м тайфуном за год. Власти китайской провинции Чжэцзян в связи с его приходом были вынуждены эвакуировать 50 тыс. человек в безопасность место. 16-й тайфун «Бебинка» обрушился, напомним, на юг Китая 15 августа.

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