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На Урале банк и многодетная семья пришли к компромиссу по ипотеке

Общество

Напомним, ранее суд снизил сумму долга в шесть раз. Сирот не будут выселять из ипотечной квартиры

На Урале банк и многодетная семья пришли к компромиссу по ипотеке
Карл Лемох. Дети. Ранее 1910

Челябинск, 17 августа 2018, 08:12 — REGNUM  В Челябинской области представители Сбербанка и отец троих детей, потерявших в 2015 году свою мать, договорились об урегулировании задолженности по ипотеке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате областного уполномоченного по правам человека.

Встреча состоялась 16 августа. На ней была достигнута договорённость о том, как погашать задолженность.

Напомним, ипотечный кредит на покупку квартиры взяла мать детей. В апреле 2015 года она умерла. Отец детей, находившийся с их матерью в разводе, не сумел решить вопрос с погашением долга. В итоге суд обратил взыскание на квартиру и обязал семью выплатить долг в размере более 900 тыс. рублей.

Отец детей обратился за помощью к правозащитникам и подал апелляцию. 16 августа областной суд отменил взыскание на квартиру и снизил сумму долга с учётом процентов почти в шесть раз.

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Ипотечное кредитование
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