Соцсети об аресте мэра Оренбурга: «полупьяный бред» и «неубедительность»

Оренбург, , 08:09 — REGNUM Задержанного по подозрению в коррупции мэра Оренбурга Евгения Арапова суд отправил в СИЗО. Заседание, на котором рассматривалось ходатайство силовиков, длилось четыре часа, судья час провёл в совещательной комнате. У многих горожан решение вызвало недоумение. Они посчитали вердикт несправедливым.

Человек готов был сдать загранпаспорт, заявил о том, что не намерен скрываться, что у него малолетние дети, и он нездоров. Однако суд удовлетворил требование следствия. Хотя, как считает часть оренбуржцев, в судебном заседании оно выглядело неубедительным.

«Нет доказательств, кроме записи разговора. Нет заявлений, кроме Е. (гендиректора фирмы, которая, по данным следствия, передавала взятку». Деньги при обыске не переписаны. Стенограмма — полупьяный бред Е. и Борисова (вице-мэра, который арестован за взяточничество)», — считает пользователь соцсети Игорь К.

При проведении спецоперации по задержанию мэра областного центра, прогремевшей на всю страну, силовики могли бы быть более убедительными в обосновании своих требований, считают некоторые граждане. Адвокат Евгения Арапова заявил, что в представленной судье записи, судя по стенограмме разговора гендиректора фирмы Александра Е. и вице-мэра Геннадия Борисова, оба мужчины пьяны. (Судья отметил, обилие нецензурных слов в расшифровке и указал, что в суд такую брань нести не надо). Главу города обвиняют на основании этого разговора.

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Адвокат в суде был убедителен. Как заметили в соцсетях, защитник таким и должен быть, и защита Арапова честно отрабатывает свои деньги.

Убедительность и неубедительность сторон вызвала дискуссию. Так, один из пользователей соцсети парировал:

«А нужно ли быть убедительным всегда… А циничные «объяснения» жильцам по ул. Пролетарской были убедительны? А объяснения по поводу изменения назначения земельного участка под «обкомовской дачей» всех убедили? (Ой… а были ли эти «объяснения»??? Чот не припомню).

Также я не припоминаю такого бурного возмущения некоторых из ныне удивлённых из пишущей и читающей общественности по поводу всей этой неубедительности. Или тогда все это было все-таки убедительно? А гостиницей «Баку» всем все нормально объяснили, убедительно?

К чему это я… ах да… вот в такой неубедительном мире мы живём, только иногда он бывает не только неубедительным, но и, по своему, справедливым» (орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM ).

Вместе с тем он подчеркнул, что был за домашний арест. Оренбуржцы проводят параллели с задержанным и также подозреваемым в коррупции министром сельского хозяйства Оренбургской области Михаилом Масловым. Он обвиняется в хищении крупной суммы субсидий и взяточничестве, а находится под домашним арестом. Хотя тут уместно напомнить, что первоначально Маслова всё же посадили в СИЗО. Суд вынес решение 16 июня. Позже срок нахождения под стражей сократили с двух месяцев до месяца, а впоследствии, 10 июля, суд удовлетворил апелляцию адвоката и отпустил министра под домашний арест.

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Заметим, что Евгений Арапов 16 августа также заявил, что будет обжаловать решение о заключении под стражу.

Ряд оренбуржцев был более категоричен: чиновники — коррумпированная часть общества, и если Арапова задержали, значит, он виновен и должен быть под стражей и понести наказание. Люди вспоминают такие «грешки», как точечную застройку в городе, которую иронично называют уже многоточечной. Безобразие с дорогами, на которые ежегодно выделяют огромные суммы денег из разных бюджетов, из года в год латают одни и те же участки. Беспредел на рынке рекламы и пассажирских перевозок, который вызывал протестные акции. Уже ставшее регулярным перекладывание тротуарной плитки в районе набережной.

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Вместе с тем на фоне дискуссии о задержании градоначальника всё чаще и настойчивее звучит тема политического заказа. Если в начале задержания соцсети ликовали — «попался коррупционер!», то сейчас тональность явно сменилась, и в лице части горожан мэр нашёл сочувствующих, хотя и понимающих, что глава, возможно, и не так кристально чист, как хотелось бы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа, находясь в больнице на лечении, Евгений Арапов был задержан. К палате приставили конвой. 16 августа мэра в наручниках доставили из медучрежения в зал суда. Мерой пресечения избрано заключение под стражу. Хотя защита настаивала на домашнем аресте.

По версии следствия, весной 2018 года вице-мэр Геннадий Борисов получил от гендиректора фирмы взятку в 600 тыс. рублей за общее покровительство в сфере строительства, из этой суммы 400 тыс. якобы полагалось Евгению Арапову.

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