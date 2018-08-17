Выпускница ПГНИУ завоевала три медали по компьютерному многоборью

Пермь, , 07:56 — REGNUM Выпускница Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Галина Костина одержала три победы на Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров, который проходил в Пятигорске, сообщает 17 августа пресс-служба вуза.

Золото представителю вуза досталось за победу в командной номинации (Ставропольский край) и в абсолютном зачете по итогам четырех туров чемпионата. Бронзовую медаль Костина вручили в номинации «Составление презентации: курорты кавказских Минеральных Вод».

Отмечается, что механико-математический факультет она закончила в 1978 году.

«После окончания университета по распределению работала техником в отделе баз данных управления организации производства КамАЗа. Сначала программировала на языках высокого уровня для IBM 370, затем освоила мини-ЭВМ, компьютеры РС», — пояснила Галина Костина.

Добавим, чемпионат по компьютерному многоборью — крупнейшие в России соревнования для старшего поколения, которые проводятся по инициативе Союза пенсионеров России с 2011 года. В отборочных турах участвовало 10 тысяч пенсионеров. В Пятигорск приехали представители 72 субъектов РФ, а также команды соотечественников из Армении, Беларуси, Великобритании, Испании, Словении, Чехии и Финляндии. Возраст большинства участников составил от 60 до 65 лет, каждый седьмой «многоборец» преодолел 70-летний рубеж.

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