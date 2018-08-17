Около трети жителей Украины считают День независимости данью традиции

Киев, , 07:45 — REGNUM По данным соцопроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, центром «Социальный мониторинг», Институтом анализа и прогнозирования и Киевским пресс-клубом, 39% жителей Харькова считают украинский День независимости данью традиции, сообщает 17 августа «Укринформ».

Согласно сообщению, еще 31% респондентов в Харькове ответили, что празднование Дня независимости — это празднование независимости от других государств. В Одессе перевес в пользу тех, кто назвал День независимости — праздником в честь независимости от других государств, таких 40%, как дань традиции праздник отмечают 32% жителя Одессы.

Во Львове 39% опрошенных оценивают праздник как символ независимости, 17% — как традицию.

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Соцопрос проводился с 8 по 13 августа, были опрошены 800 респондентов в Харькове, 600 в Одессе и Львове.

Напомним, День независимости празднуется на Украине 24 августа.