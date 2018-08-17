Бывший партийный функционер КПК приговорен китайским судом за взятки

Наньнин, Китай, , 07:03 — REGNUM Бывший глава департамента общественных связей комитета провинции Хунань Компартии Китая был приговорен к 15 годам тюрьмы и штрафу в размере 2 млн юаней за взяточничество, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

Незаконные накопления Чжана Вэньсюна будут переданы в государственную казну согласно решению Промежуточного народного суда города Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района Китая.

Суд выяснил, что с 2002 по 2016 год Чжан, пользуясь должностными полномочиями, получил подарков в общей сложности на сумму 23,35 млн юаней ($3,4 млн) лично или через свою жену Ту Айфан. Он также не смог отчитаться за свои активы в размере 51,58 млн юаней. Однако, суд учел, что Чжан полностью раскаялся, признал свою вину и вернул большую часть нажитого нечестным способом, что повлияло на смягчение приговора.

Как сообщало ИА REGNUM, Верховная народная прокуратура Китая возбудила уголовные дела против двух высокопоставленных китайских чиновников, среди который оказался бывший вице-губернатор провинции Аньхой Чжоу Чуньюй.

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