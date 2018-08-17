Пятница, 17 Августа 2018 года
06:56:05 МСК

В китайской провинции Хэнань выявлены чумные свиньи из провинции Хэйлунцзян

Общество

Расследование выявило, что скотобойня, расположенная в зоне экономического развития, приобрела 260 синей в провинции Хэйлунцзян

Пекин, 17 августа 2018, 06:52 — REGNUM  Случай африканской чумы свиней был зафиксирован на скотобойне города Чжэнчжоу столицы провинции Хэнань, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Китая, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

Расследование выявило, что скотобойня, расположенная в зоне экономического развития, приобрела 260 синей на рынке уезда Танъюань города Цзямусы провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Порядка 30 свиней умерли от африканской чумы свиней утром по местному времени 16 августа. Специальные комиссии министерства сельского хозяйства были направлены как в Хэйлунцзян, так и в Хэнань. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Ляонин на северо-востоке Китая были забиты 8116 голов свиней из-за вспышки африканской чумы свиней.

Читайте ранее в этом сюжете: Чума свиней пришла на северо-восток Китая: забиты более 8 тыс. голов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чума свиней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить