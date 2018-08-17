В китайской провинции Хэнань выявлены чумные свиньи из провинции Хэйлунцзян

Пекин, , 06:52 — REGNUM Случай африканской чумы свиней был зафиксирован на скотобойне города Чжэнчжоу столицы провинции Хэнань, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Китая, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

Расследование выявило, что скотобойня, расположенная в зоне экономического развития, приобрела 260 синей на рынке уезда Танъюань города Цзямусы провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая. Порядка 30 свиней умерли от африканской чумы свиней утром по местному времени 16 августа. Специальные комиссии министерства сельского хозяйства были направлены как в Хэйлунцзян, так и в Хэнань. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Ляонин на северо-востоке Китая были забиты 8116 голов свиней из-за вспышки африканской чумы свиней.

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