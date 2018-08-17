В Китае задержаны более 1,8 тыс. человек за распространение порнографии

Пекин, , 06:34 — REGNUM В Китае полицией задержаны 1834 подозреваемых по 1052 уголовным делам в результате «антипорнографической» облавы, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

Целью полицейских стали платформы потоковой передачи видео, онлайн-игр, литературы и видео, работающие по всей стране и распространяющие непотребные материалы. С февраля текущего года удалось раскрыть более тысячи случаев. В рамках одного из них полиция города Чэнчжоу провинции Хунань раскрыла крупный транснациональный агрегатор для более чем ста видеоплатформ порнографического содержания. Были задержаны 163 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, более 210 подозреваемых были задержаны в провинции Гуандун на юге Китая в рамках операции по борьбе с распространением порнографии, которая проводилась полицией в 10 городах провинции.

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