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В Екатеринбурге более 700 домов останутся без газа

Общество

На время проведения работ

Екатеринбург, 17 августа 2018, 06:18 — REGNUM  В Чкаловском районе Екатеринбурга с 20 августа начнётся переоборудование газопроводной трубы диаметром 700 мм. На время ремонта без газа останутся 761 частных и 15 многоквартирных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Екатеринбурггаз».

"На объекте газового хозяйства будет ликвидирован устаревший газовый колодец, и установлен кран в подземном исполнении», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что подача газа возобновится с 22 по 24 августа. В эти дни пройдут повторные пуски газа по переоборудованному участку.

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