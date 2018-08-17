В Екатеринбурге более 700 домов останутся без газа

Екатеринбург, , 06:18 — REGNUM В Чкаловском районе Екатеринбурга с 20 августа начнётся переоборудование газопроводной трубы диаметром 700 мм. На время ремонта без газа останутся 761 частных и 15 многоквартирных домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Екатеринбурггаз».

"На объекте газового хозяйства будет ликвидирован устаревший газовый колодец, и установлен кран в подземном исполнении», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что подача газа возобновится с 22 по 24 августа. В эти дни пройдут повторные пуски газа по переоборудованному участку.