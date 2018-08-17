На Южном Урале экс-директора ДСУ отправят в колонию строго режима

Магнитогорск, Челябинская область, , 06:11 — REGNUM К шести с половиной годам лишения свободы приговорен за взятку и мошенничество бывший директор МБУ «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска», сообщили в пресс-службе правобережного районного суда Магнитогорска.

Уточняется, что Максима Безгодова на семь лет лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

В суде отметили, что срок Безгодов будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, Безгодов был задержан в июне 2017 года за взятку более 350 тысяч рублей, которую он получил за приемку некачественной асфальтобетонной смеси. Также оказалось, что замешан в мошенничестве в размере 72 тысяч рублей. В ходе следствия выяснилось, что общая сумма взяток гораздо больше — 1 миллиона 700 тысяч рублей.

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