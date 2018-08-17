Отравившей якутян «Сайрой» «Пищевик» начал работать без разрешения

Якутск, , 05:50 — REGNUM ООО «Производственная компания Пищевик», консервами которого отравились 13 якутян, выпускало продукцию с апреля 2018 года, при этом не уведомив Роспотребнадзор о начале своей деятельности. Надзорное ведомство приостановило работу компании, её продукция арестована, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

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Сотрудники управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Санкт-Петербургу в ходе проверки ООО «Пищевик» также выявили грубейшие нарушения требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия. При производстве консервов нарушались технологические процессы, в том числе не соблюдались условия стерилизации продукции и не проводились лабораторные исследования рыбы, которая консервировалась.

Кроме того, выяснилось, что вместо сайры, как указано на этикетке, в банках находилась скумбрия.

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«Маркировка продукта вводит потребителя в заблуждение. Так же установлено недостоверное декларирование вырабатываемой продукции», — отметили в Роспотребнадзоре.

Из-за многочисленных нарушений, обнаруженных надзорным ведомством, деятельность ООО «Производственная компания Пищевик» приостановлена. Поступившее на предприятие сырьё и уже сделанные консервы арестованы. Материалы проверки направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, консервами «Сайра», выпущенными ООО «Производственная компания Пищевик» в Якутии отравились 13 человек, среди которых были и дети. По факту массовой заболеваемости было возбуждено уголовное дело. Консервы этой компании сняты с продажи в Якутии.