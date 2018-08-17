В первый интернет-суд Пекина назначен главный «киберсудья»

Пекин, , 05:25 — REGNUM Главный судья и судьи для интернет-суда Пекина были назначены на сессии 15-го городского съезда постоянного комитета Пекинского собрания народных представителей, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

Главным судьей первого пекинского интернет-суда был назначен пятидесятилетний Чжан Вэнь, в то время, как Ши Гуйцин, Ли Цзинвэй и Цзян By стали заместителями главного судьи. Еще сорок прочих стали судьями необычного суда. Все назначенные на свои должности в среднем имеют более 10 лет рабочего стажа.

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Китай планирует создать интернет-суды в Пекине и Гуанчжоу, полагаясь на опыт города Ханчжоу, столицы провинции Чжэцзян на востоке Китая. Там первый подобного рода в Китае суд был открыт в августе 2017 года. Эти суды рассматривают деловые споры, возникающие между пользователями сети интернет, дела связанные с кибер-преступлениями, а также и осуществляют делопроизводство через сеть интернет.

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