Кампания по борьбе с незаконной торговлей животными приносит плоды в Китае

Хэфэй, Китай, , 05:03 — REGNUM Китайская полиция изъяла 53 486 диких животных в провинции Аньхой на востоке Китая в рамках кампании по борьбе с незаконной торговлей дикими животными, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

Шестимесячная кампания стартовала в июне 2018 года. За первые её месяцы было раскрыто и расследовано более 200 случаев незаконной торговли дикими животными. Наказание понесли более 80 нарушителей.

По одному эпизоду полиция задержала в уезде Цимэнь провинции Аньхой грузовик с 152 гигантскими колючими лягушками, двумя свиными барсуками и пятью змеями. По другому эпизоду власти задержали в уезде Сусун грузовик с более, чем 2,6 тыс. муренами и 650 обыкновенными кваквами, который двигался в провинцию Гуандун.

Отметим, что за прошедшие пять лет власти Китая интенсивно взялись за борьбу с незаконным оборотом дикой живности в рамках специально принятого закона о защите диких животных, в рамках которого, в частности, запрещена торговля слоновой костью, а также строятся все новые национальные парки. Согласно китайским законам, отлов, транспортировка и торговля животными, находящимися под защитой государства, карается тюремными сроками до 10 лет заключения.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайские эксперты отправятся в Монголию спасать мазаалая