На Украине вот-вот «устанут» 4500 мостов

Киев, , 02:50 — REGNUM Из 17 тысяч украинских мостов две трети нуждаются в капитальном ремонте, а 4500 требуют немедленного ремонта, заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава 16 августа в эфире телеканала «Гомадське».

Чиновник также отметил, что 95% дорог страны эксплуатируются сверх нормы:

«Для того, чтобы отремонтировать все дороги и мосты Украины необходимо около 2 триллионов гривен. Очевидно, что такая сумма сейчас выделена не будет», — отметил Кава.

Напомним, создателем выражения «уставший мост» является мэр Киева Виталий Кличко, который после частичного обрушения Шулявского путепровода в начале 2017 года заявил, что тот якобы не был аварийным, а просто «устал».

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