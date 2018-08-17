В Закарпатье полиция обнаружила тайник с наркотиками

Ужгород, Украина, , 01:37 — REGNUM Полиция Закарпатья изъяла партию наркотиков на сумму более 90 млн в рублевом эквиваленте, сообщила пресс-служба национальной полиции Украины 16 августа на официальной странице в социальной сети Facebook.

На территории одного из фермерских хозяйств правоохранители обнаружили посевы марихуаны, а также 130 кг сухого наркотика — упакованного и готового к упаковке.

Территория хозяйства была сдана в аренду и охранялась собаками. Полицейские обнаружили также установленную на территории хозяйства систему видеонаблюдения.

Напомним, в Одессе задержали подполковника внутренней службы, который снабжал наркотиками заключенных СИЗО.

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