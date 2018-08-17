«Новому величию» – новая мера. Павликову и Дубовик перевели из СИЗО

Москва, , 01:23 — REGNUM Домашний арест избран в качестве меры пресечения двум экстремисткам из сообщества «Новое величие» — фигуранткам уголовного дела, передает Russia Today.

Речь идет о двух членах сообщества — Анне Павликовой и Марии Дубовик, до сих пор находившихся в СИЗО. Решение о переводе их под домашний арест принято Дорогомиловским судом Москвы.

Причина смягчения меры пресечения в том, что, как сообщается, уже нет необходимости полностью изолировать фигуранток: все улики по делу собраны, на ход расследования участницы сообщества повлиять не смогут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сначала было принято решение о переводе под домашний арест 18-летней Павликовой, у которой есть проблемы со здоровьем.

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