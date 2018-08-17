В Башкирии ребенок умер от кори

Уфа, , 00:26 — REGNUM В Башкирии ребенок, заболевший корью, скончался. Ребенок не был вакцинирован.

«В республике зарегистрирован один случай смерти от кори. Это ребенок до года», — сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на представителя республиканского министерства здравоохранения.

По данным ведомства, с 18 июня по 14 августа в республике заразились корью 22 человека: 13 детей и девять взрослых. Случаи заболевания регистрировались в Уфе, а также Уфимском, Иглинском, Чишминском, Кармаскалинском районах.

В республиканском управлении Роспотребнадзора ИА REGNUM сообщили, что в период неблагополучной эпидемиологической ситуации по кори жители стали активнее прививаться.

«На 1 января 2018 года было зарегистрировано 2687 детей, которые не были привиты против кори по медотводам и отказам родителей. На сегодняшний день из этого числа привито 66,4%. Что касается взрослых, то из 3842 человек, которые были не привиты в начале года, прививки сделали 96,5%», — отметили в управлении и добавили, что прививка является единственным эффективным профилактическим средством против кори.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на начало июля в Башкирии зарегистрировано 12 случаев заболевания корью. Таким образом, за месяц число заболевших выросло на 10 человек.

В Приволжском федеральном округе на этой неделе зафиксировано заражение корью в Марий Эл. Заболевший семилетний ребенок также не был привит.

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