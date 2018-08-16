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Два депутата Верховной рады не поделили гей-парад и сцепились в телеэфире

Общество

Тема сексуальных меньшинств так сильно возбудила украинских парламентариев, что они повторно сблизились в лифте здания телеканала

Два депутата Верховной рады не поделили гей-парад и сцепились в телеэфире
Иллюстрация: Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Киев, 16 августа 2018, 23:17 — REGNUM  Два депутата украинской Рады Сергей Шахов и Игорь Мосийчук подрались в эфире телеканала «Прямой» на почве гей-парада и сексуальных меньшинств, сообщается 16 августа на странице телеканала в Facebook.

Уточняется, что Шахов и Мосийчук обменялись мнениями о степени участия друг друга в мероприятиях сексуальных меньшинств, а затем перевели свою дискуссию в плоскость физических контактов прямо в студии телеканала.

Сообщается, что обсуждение темы сексуальных меньшинств так сильно возбудило парламентариев Сергея Шахова и Игоря Мосийчука, что позже они повторно сблизились в лифте.

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Как сообщало ИА REGNUM, на трудном пути к европейским ценностям украинские парламентарии постоянно пользуются непарламентскими формами дискуссий и странными методами общения.

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