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Европейский эксперт предупредил о химической угрозе в Донбассе

Общество

Вредные предприятия и склады с отходами часто находятся в зоне боевых действий

Европейский эксперт предупредил о химической угрозе в Донбассе
U. S. Navy
Химическая защита

Киев, 16 августа 2018, 23:11 — REGNUM  Существуют реальные угрозы относительно ситуации с «химическим вопросом» на востоке Украины, заявил директор международного центра по химической защиты и безопасности (ICCSS) в Варшаве Кшиштоф Патурей 16 августа на пресс-конференции, сообщило издание УНН.

«Восток Украины был одним из центров химического производства в Украине, Украина является одним из крупнейших химических производителей в Европе. В результате конфликта несколько объектов и учреждений пришлось оставить. Есть места, склады с веществами, химикаты, за которыми никто не ухаживает, они не защищены», — отметил эксперт.

Напомним, по данным хакерской группы КиберБеркут украинские военные могут испортить радиоактивными отходами воду в канале «Северский Донец — Донбасс».

Читайте подробнее: ВСУ планируют отравить Донбасс радиоактивными отходами с могильника

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