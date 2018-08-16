На Украине перерабатывают в 13 раз меньше отходов, чем в ЕС — вице-премьер

Киев, , 22:36 — REGNUM На Украине наблюдается колоссальное отставание от стран ЕС во всем, что касается утилизации отходов, заявил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко 16 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным чиновника, на Украине сжигается в 10 раз меньше отходов, чем в ЕС, — 2,7%, перерабатывается 3,2% против 43% в Евросоюзе. В основном украинские отходы захоранивают — 94%. В ЕС этот показатель составляет 31%.

Напомним, в конце 2017 года в министерстве экологии Украины заявили, что к 2030 году в стране будет построена инновационная система по переработке мусора, из-за чего 95% мусорных полигонов страны будут закрыты.

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