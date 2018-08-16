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На Филиппинах задержаны несколько десятков граждан КНР

Общество

Они обвиняются в нарушении миграционного законодательства

На Филиппинах задержаны несколько десятков граждан КНР
Иллюстрация: Trendymen.ru
Китайцы

Манила, 16 августа 2018, 21:53 — REGNUM  Посольство КНР в Маниле активно работает по инциденту, который произошел 14 августа и связан с задержанием китайских граждан миграционной службой Филиппин, сообщает 16 августа Синьхуа.

В ходе проверки документов были задержаны 73 гражданина КНР, а также один индиец и один филиппинец. Посол Чжао Цзяньхуа потребовал от филиппинских властей информации и развитии событий, а также соблюдения всех прав и свобод задержанных; усилиями сотрудников дипломатического представительства выяснены все обстоятельства произошедшего.

Часть задержанных китайцев уже отпущены, остальные пока удерживаются в здании местной китайской общины; им оказывается всесторонняя консульская помощь. Полицией ведется расследование.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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