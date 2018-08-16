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Украинские таможенники пресекли вывоз ценной древесины под видом кольев

Общество

Представители фискальной службы обещают тщательно проверять все автомобили с древесиной

Украинские таможенники пресекли вывоз ценной древесины под видом кольев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Вывоз запрещен

Львов, Украина, 16 августа 2018, 22:06 — REGNUM  Во Львовской области на границе с Польшей украинская таможня задержала фуру, перевозившую бруски и колья, сообщил и. о. главы фискальной службы Украины Мирослав Продан 16 августа на своей странице в социально сети Facebook.

«Согласно декларации, автомобиль перевозил в Польшу более 20 тонн товара из обычной древесины стоимостью 8,6 тыс. евро. У таможенников возникли подозрения в фальсификации данных о грузе», — рассказал чиновник.

Выяснилось, что колья изготовлены из акации — ценной породы дерева, экспорт которой запрещен.

Напомним, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил главу национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артёма Сытника в «крышевании» контрабанды леса за рубеж. Поводом послужил отказ Сытника расследовать данные британской компании Earthsight о незаконном экспорте украинского леса в ЕС.

Читайте подробнее: Депутат Рады обвинил антикоррупционера в покрывании контрабанды леса

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