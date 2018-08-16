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Одну из фигуранток дела «Нового величия» перевели под домашний арест

Общество

Ходатайство следствия удовлетворено

Одну из фигуранток дела «Нового величия» перевели под домашний арест
Домашний арест

Москва, 16 августа 2018, 20:56 — REGNUM  Дорогомиловский суд Москвы сегодня, 16 августа, перевел из следственного изолятора под домашний арест одну из фигуранток уголовного дела правой экстремистской организации «Новое величие» 18-летнюю Анну Павликову.

Напомним, ранее Следственный комитет ходатайствовал об изменении меры пресечения для Павликовой. Ходатайство было поддержано прокурором.

Ожидается, что позднее суд рассмотрит ходатайство о переводе под домашний арест второй фигурантки дела «Нового величия» Марии Дубовик.

Отпустить обеих фигуранток из СИЗО также просили глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Накануне в Москве прошел немногочисленный несанкционированный «Марш матерей» в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Полиция не задерживала участников марша.

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